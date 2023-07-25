В книгах оживают люди и города: необычное хобби жительницы Нижнего Тагила

На развороте книг зарождается жизнь. Мастерица воссоздает интерьер различных исторических эпох. Легко встретить уютную комнату, которая многим напомнит о проведенных летних каникулах в селе у бабушки. На развороте книги появляется старый телевизор, множество подушек на кровати и ковер с фотографиями на стенках, а с абажура виднеется свет.

Для создания шедевров подходят книги разной величины. Многие мастерица брала из собственных запасов, но также обращалась не только в местную библиотеку, а даже проводила поиски по мусорникам. Женщина признается, что многие работы нравятся настолько, что продавать их она не соглашается. Мастерица фотографирует поделки и выставляет на страницах в социальных сетях с целью создания определенной атмосферы. Одна из последних работ – корзина с грибами, размещенная на миниатюрной книге. Книги маленького формата – особенная редкость.