Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге обратила внимание на реакцию китайских интернет-пользователей на предложение США проверить безопасность чеснока, сообщило издание Global Times.

Спикер отметила, что предложение США вызвало насмешки среди китайских интернет-пользователей. Представитель МИД КНР отметила, что китайский чеснок не мог предположить, что привлечет такое внимание к себе и будет воспринят для США как угроза.

Представитель МИД КНР отметила, что США в последнее время стараются присвоить любому товару из Китая маркер «угрожающий национальной безопасности». У американских коллег вызывают сомнения дроны, краны, холодильники — абсолютно любые предметы.

«Чеснок, вероятно, никогда не предполагал, что может представлять серьезную угрозу для США», — сказал Мао на пресс-конференции в пятницу, 13 декабря.

Поводом для комментария Мао Нин стало недавнее заявление сенатора США Рика Скотта. Он заявил, что китайский чеснок представляет серьезную угрозу для продовольственной безопасности США. Представитель МИД КНР считает подобные предположения абсурдными. Она отметила, что любое политическое вмешательство в экономические вопросы может привести к нарушению логистических цепочек. В итоге пострадают обе стороны.

Ранее издание WSJ сообщило, что Китай столкнется с демографическим кризисом к 2035 году.