WSJ: Китай столкнется с демографическим кризисом к 2035 году

Как сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), в 2035 году Китай может столкнуться с демографическим кризисом. Журналисты обратили внимание на сниженное количество молодежи и увеличение числа пожилых людей в городе Фушунь.

Они подчеркнули, что численность населения в КНР начала убывать в 2022 году, а уровень рождаемости снижался на протяжении нескольких лет.

Ожидается, что к 2035 году Китай будет напоминать нынешний Фушунь, где, согласно оценкам ООН, 30% населения составляют люди старше 60 лет.

В публикации указано, что Фушунь ранее был важным промышленным центром. Эксперты полагают, что на текущее положение дел повлияла политика «одна семья — один ребенок».

Ранее сообщалось, что Китай начал ограничивать поставку деталей для БПЛА в ЕС и США.