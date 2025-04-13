В Подольске благоустроят места памяти павших героев

В Подольске проведут работы по благоустройству территории возле монумента «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» на кладбище «Лемешово». Об этом сообщила администрация городского округа.

Отмечается, что в рамках программы благоустройства у памятника планируют заасфальтировать площадки, установить скамейки и урны, а также провести ландшафтные работы. Ответственным за выполнение работ назначено МКУ «УЦСПД».

Монумент «Вечная память всем павшим в боях за Отечество», открытый в 2024 году, изображает ангела, возносящего воина в небесах. Он стал символом скорби по героям специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как отметил глава Подольска Григорий Артамонов, власти городского округа уделяют особое внимание воинским захоронениям.

«Все запланированные мероприятия будут завершены ко Дню Победы», — подчеркнул он.

Кроме того, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне (ВОВ) на кладбищах «Красная горка-1» и «Климовское-2» запланирован комплекс мероприятий по благоустройству братских захоронений и мемориальных объектов.

Специалисты очистят памятники от загрязнений и покрасят. Особое внимание уделят гранитному покрытию — его отшлифуют. Также восстановят надписи, выровняют поверхности и проведут замену тротуарной плитки.

Подрядная организация уже приступила к замене дорожного покрытия вокруг воинских захоронений и осуществляет уборку мусора, обрезку кустарников и окрашивание бордюров.

Ранее глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что автобусы в преддверии Пасхи будут бесплатно перевозить жителей по 10 маршрутам.