В Краснодаре проверят данные об избиении курьера из-за занятого места на парковке

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина рассказал об избиении женщины-курьера. Инцидент произошел в Краснодаре. В региональном главке МВД России подтвердили, что потерпевшая, действительно, обращалась в полицию с заявлением, сообщает агентство «РИА Новости» .

Сотрудники правоохранительных органов будут проверять информацию. Согласно рассказам очевидцев, которые оставляли комментарии в социальных сетях, женщина припарковала авто и ожидала клиента. К ней подошел мужчина, который ругался из-за занятого места. Он уверял, что место принадлежит ему. Курьер начала снимать конфликт на видео, что еще больше разозлило мужчину. Он нанес несколько ударов по лицу. Затем прищемил дверью ноги курьера.

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сказал собеседник агентства.

Женщина написала заявление в воскресенье, 5 ноября.