В Красноярске снова подорожал бензин

На некоторых заправках в Красноярске цены на самые популярные марки выросли на 1 рубль, сообщил prmira.ru.

Редакция провела анализ стоимости бензина в регионе, основываясь на данные ноября и актуальные цены по состоянию на 13 декабря. Так, стоимость бензина отличается даже в одной сети, заправки которой расположены в разных районах города. Подобная тенденция была замечена редакцией на нескольких заправочных станциях «Газпромнефти». В частности, на АЗС на Шахтеров и Котельникова стоимость бензина марки АИ-92 достигает 56,90 руб., а АИ-95 — 64,95 руб. По сравнению с ноябрьскими данными, рост цен зафиксирован не был.

«При этом литр дизельного топлива с конца октября подорожал на 10 рублей и сейчас стоит 81,90 рубля», — уточнил «Проспект Мира».

На АЗС «Роснефти» бензин марки АИ-92 доступен в продаже по стоимости 53 руб. (рост составил 90 копеек), а АИ-95 — 56 руб. 20 копеек (95 копеек). Стоимость АИ-100 осталась неизменной — 82,85 руб. Стоимость дизельного топлива достигла 69,94 руб. Рост составил 30 копеек.

На некоторых АЗС замечено снижение цен. В частности, на заправках «25 часов» литр АИ-92 подешевел на 40 копеек, а литр АИ-95 — на 1 руб. Стоимость АИ-98 не изменилась.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе открыли новый топливный терминал «Газпром нефти».