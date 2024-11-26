В Кузбассе открыли новый топливный терминал «Газпром нефти»

Представителей СМИ впервые пригласили на новый топливный терминал «Газпром нефти», который открыли в Кузбассе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Экскурсия оказалась познавательной. Объект возвели на месте старой топливной базы в рекордные сроки. На новом предприятии «Кемеровский», оборудованным нижним наливом, выполняют работы по приему, хранению и отпуску бензина и дизельного топлива. Главная особенность — автоматизированность процессов. Теперь сотрудники освобождены от многих обязанностей.

В здании расположены аналитические залы собственной лаборатории класса «А», сотрудники которых контролируют качество продуктов. Проверку осуществляют на каждом из этапов работы.

«На территории нефтебазы установлена пожарная эстакада с автоматической системой пожаротушения. При возникновении нештатной ситуации датчики автоматически распознают горение, и система начнет целенаправленное тушение заданной области», — отметил корреспондент Сибдепо.

На территории предприятия находится дизельная генерирующая установка. Она предназначена для стабильной работы нефтебазы в случае отключения электроэнергии. Вокруг резервуаров установлено специальное инженерное сооружение — бетонное каре. Оно гарантирует, что топливо не попадет в почву.

Ранее сообщалось, что военный эксперт назвал рабочий способ предотвращения атак украинских БПЛА по объектам России, в том числе и нефтебаз.