В Красноярском крае действует режим повышенной готовности из-за коронавируса

В то время как в других регионах России отменили режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19, администрация Красноярского края не ликвидирует ранее введенный указ, сообщает prmira.ru . Депутат заксобрания Александр Глисков поделился мнением, почему так происходит.

Депутат Александр Глисков на странице своей социальной сети опубликовал указ о повышенной готовности, который так и не был отменен администрацией Красноярского края. Он обращает внимание на то, что в общественных местах не требуют носить маски. Нет ограничений и в передвижении населения. Регулярно проходят разные концерты, анонсируются выставки и другие мероприятия. Сами же местные чиновники не соблюдают масочный режим.

Роспотребнадзор уже давно рекомендовал регионам отменить повышенный режим, что было выполнено другими местными администрациями РФ. Ранее депутаты Красноярского края обращались с предложением снять ограничения, но получали отказ.

Александр Глисков предполагает, что власть просто опасается проведения различных политических митингов, поэтому отказывается снимать ограничения, ссылаясь на коронавирус.