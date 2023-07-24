В Красноярском крае нашли тело пропавшей ранее девушки

В Красноярском крае проводили поиски девушки, которая ушла из дома в субботу, 22 июля. В понедельник, 24 июля, ее нашли мертвой, пишет агентство « РИА Новости ». В прокуратуре региона сообщили о наличии признаков насильственной смерти, начато расследование.

Тело было обнаружено в лесосеке в Дивногорске. В поисках принимали участие волонтеры, один из них и обнаружил пропавшую девушку. Пока следователи сообщают, что семья убитой девушки имеет только положительные характеристики. У самой 16-летней девочки также была добропорядочная репутация.

Известно, что в субботу, 22 июля, погибшая договорилась о встрече с подругой на местной набережной. Перед назначенным временем девушка позвонила подруге и предупредила, что у нее разряжается телефон. После этого она не пришла на встречу и больше не выходила ни с кем на связь. Из дома она вышла в 16:00 часа дня, а набрала подругу в 16:20. Ее нашли с перерезанным горлом.

СМИ отмечают, что несколько лет в этом же месте нашли тело молодой женщины, которая также пропала при невыясненных обстоятельствах. Известно, что в 20:45 она была на остановке, а в 23:00 ее нашли мертвой. Люди уже тогда подняли вопрос, не завелся ли в окрестностях маньяк.