В Кремле прокомментировали воспоминание Меркель о собаке Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным прокомментировал информацию, которой поделилась в своих мемуарах бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста.

В своих мемуарах Меркель рассказывает об одном случае, который произошел с ней во время визита в Россию для общения с президентом Владимиром Путиным. Так, она встретилась с лабрадором российского лидера по кличке Кони. Бывший канцлер Германии предположила, что таким образом Кремль демонстировал ей свою силу.

Пресс-секретарь Песков напомнил, что в Европе сложилось дружественное отношение к собакам. Например, животные имеют право занимать отдельные места в общественном транспорте, а их хозяева могут брать питомцев в рестораны.

«Вдруг, если это собака Путина, то это демонстрация силы. Можно только с недоумением воспринимать такие слова», — отметил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков предположил, что восприятие данной ситуации могло быть связано с внутренним настроем по отношению к России. Вероятно, бывший канцлер Германии в отличие от российского президента не была настроена на открытый диалог.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин извинился перед Ангелой Меркель за случай с собакой.