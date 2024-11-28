Владимир Путин извинился перед Ангелой Меркель за случай с собакой

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как принес извинения бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за эпизод со встречей с собакой в его резиденции, дав обещание, что в случае следующего ее приезда, подобное не повторится. Подробности сообщает РИА Новости.

Как сообщил президент, ранее он уже говорил Меркель, что был не в курсе ее страха перед собаками.

«Если бы я знал, то я никогда бы этого не сделал. Наоборот, я хотел создать такую непринужденную, приятную атмосферу», — сообщил лидер страны журналистам.

Со слов Владимира Путина, подобное решение он принял, держа в уме тот факт, что в Германии и других европейских странах к домашним животным отношение очень позитивное. Проявляя подобную инициативу, президент России хотел сделать приятно гостье. При этом глава страны заявил, что уже приносил извинения Меркель.

«Я извинился перед ней и сказал: «Ангела, извини, я не знал об этом» ... В средствах массовой информации я еще раз к ней обращаюсь и говорю: «Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения» — сказал Владимир Путин.

Российский лидер также сообщил, что, если когда-нибудь бывший канцлер нанесет визит в нашу страну, подобное ни в коем случае не повторится.

Ранее Ангела Меркель заявила об отсутствии сожаления за поддержку, которую она оказала «Северному потоку — 2», отметив важную политическую составляющую данного проекта.