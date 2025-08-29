В крупных школах Подмосковья линейки 1 сентября будут проходить по графику

В Московской области приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний. Согласно официальной информации, в крупных образовательных учреждениях введен специальный график проведения линеек, сообщил REGIONS.

«Общеобразовательные учреждения Подмосковья самостоятельно определяют формат и место проведения торжественных линеек, посвященных Дню знаний, — на улице или в актовом зале», — сообщил REGIONS.

По информации издания, расписание мероприятий уже размещено на официальных интернет-ресурсах школ и их страницах в социальных сетях.

По сложившейся традиции, первыми участниками праздничных мероприятий станут первоклассники и выпускники 11-х классов. После этого эстафету примут учащиеся 2-5-х и 6-10-х классов. Такой поэтапный подход позволяет обеспечить комфортные условия для всех участников мероприятий, а также необходимые меры безопасности.

Ранее сообщалось, что безопасность школ Подмосковья 1 сентября обеспечат Росгвардия, дружины и ЧОП.