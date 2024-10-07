На нефтебазе в Феодосии вспыхнул мощный пожар

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко проинформировал, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, сообщило правительство Крыма в телеграм-канале.

На территорию нефтебазы прибыли сотрудники МЧС. Сразу после появления информации о происшествии на место также выехал вице-премьер Игорь Михайличенко.

«Жертв и пострадавших на данный момент нет», — указано в сообщении.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что пожар довольно сильный. В ночь на 7 октября в регионе работала система ПВО. ВСУ намеревались атаковать одновременно несколько районов полуострова. Согласно предварительной версии, загорелись несколько цистерн. В них находилось топливо. Во время ликвидации огня приняли решение о перекрытии движения транспорта на двух улицах.

Точные причины пожара устанавливаются. Очевидцы связывают инцидент с атакой ВСУ. В 4:25 утра жители Феодосии услышали громкие взрывы. В районе нефтебазы были замечены вспышки и огненное зарево. Жители Сакского района, Евпатории и Севастополя также стали свидетелями работы ПВО.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов.