В Киеве прогремела серия взрывов

В субботу, 5 октября, в Харькове и Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщили украинский телеканал ICTV и издание «Общественное. Новости».

Местные власти никак не прокомментировали ситуацию. О возможных повреждениях объектов инфраструктуры и пострадавших не сообщается.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале отметил, что в городе работает система ПВО.

По данным украинского официального онлайн-ресурса оповещения населения, на момент взрывов воздушная тревога была объявлена в Киеве, в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской и некоторых других областях.

Министерство обороны РФ пока не подтвердило нанесение ударов по военным объектам, расположенным в Киеве и Харькове.

Ранее сообщалось о том, что Нидерланды отправили Украине первую партию F-16.