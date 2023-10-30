В Крыму продали квартиру, которая принадлежала жене президента Украины Елене Зеленской

Агентство « РИА Новости » получило данные от министерства имущественных и земельных отношений крымской республики, согласно которым на аукционе была продана квартира, которую ранее национализировали у президента Украины Владимира Зеленского.

«Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501, продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей. На аукционе было два участника», - сказали РИА Новости в пресс-службе.

Квартира, которая по документам принадлежит жене президента Украины Елене Зеленской, находится на южном берегу Крыма в поселке Ливадия. Ее продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

Аукцион провели в понедельник, 30 октября. Участники оставляли заявки в электронной форме.

Госсовет Крыма в мае 2023 года принял решение о национализации имущества семьи украинского президента, а также олигархов Украины. Всего было решено национализировать 57 объектов недвижимости. Согласно российскому законодательству национализированные объекты можно продавать. Полученные деньги поступают в бюджет РФ.