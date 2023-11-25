В Кубе с целью привлечения туристов из РФ запустят оплату картой «Мир»

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда проинформировал, что до конца 2023 года на территории республики можно будет оплачивать товары и услуги картой «Мир», сообщает ТАСС .

«На Кубе начинается технологическое внедрение использования российских карт «Мир» в качестве платежного средства», - сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда

Услуга пользования картой сначала появится в курортных городах Кубы. Постепенно такая возможность станет доступной для жителей и гостей других городов. До 2023 года услуга будет внедрена на территории туристических объектов в сервисных центрах и сетевых магазинах.

Уже с середины марта некоторые банки Гаваны позволили владельцам карт «Мир» снимать наличные. На данный момент это единственная доступная опция. Оплачивать товары и услуги еще невозможно.

Правительство Кубы надеется, что этот процесс будет способствовать привлечению туристов из России. В условиях санкций, которые Запад ввел против РФ, не в каждой стране у россиян есть возможность расплачиваться банковскими картами.

Российские туристы стали менее активно посещать Кубу по сравнению с прошлыми годами. Так, 54 тысяч путешественников приехали в Кубу в 2022 году, а в 2021 их количество составляло 146 тысяч человек.

Карта «Мир» на данный момент работает на территории Белоруссии и Казахстана.