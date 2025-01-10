В Курске подросток в балаклаве и с молотком в руках ворвался в школу

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил , что утром 10 января 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в здание школы. Глава региона заявил, что в результате нападения никто из учеников и сотрудников учебного заведения не пострадал.

Врио губернатора Хинштейн уточнил, что ЧП произошло в школе №54 г. Курска. Подросток ворвался в здание школы примерно в 8 утра. Он был в шляпе, балаклаве и с молотком в руках.

«Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить», — отметил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, подросток разбил окно в коридоре и стекло входной двери. Сотрудники учреждения пытались остановить его. Юноша бросил при входе сумку и покинул территорию школы. В сумке находились бутылка с жидкостью для розжига и два ножа. В здании подросток находился не более двух минут.

Александр Хинштейн отметил, что охранник нажал на кнопку тревожной сигнализации. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл через четыре минуты после вызова. К этому моменту подростка на территории школы уже не было.

«Благодаря профессиональной работе полиции, он был вскоре задержан в 4 километрах на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». Сейчас с ним работают специалисты», — написал Александр Хинштейн.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего. Подросток 2008 года рождения ранее учился в школе, в которую ворвался утром. В настоящее время он учится в другом учебном заведении. До инцидента юноша не был замечен в агрессивном поведении.

«По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы N 54», — сообщил Хинштейн.

Врио губернатора заверил, что ситуация будет тщательно исследована, чтобы в дальнейшем подобный инцидент не повторялся ни в одном из учебных заведений региона.

«Из случившегося обязательно будут сделаны серьезные выводы, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось», — добавил врио губернатора Курской области.

Baza сообщила, что за час до нападения подросток разместил на своей странице в соцсети пост с упоминанием организации, которая пропагандирует массовые убийства и деструктивные игры среди подростков.

Ранее сообщалось, что российская школьница попала в больницу после избиения сверстницей.