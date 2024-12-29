Российская школьница попала в больницу после избиения сверстницей

Ученица одной из школ города Березовского Кемеровской области была госпитализирована в городскую больницу, после того как ее избила сверстница.

Инцидент попал на видео, которое потом появилось в Сети.

По факту избиения возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

Ранее сообщалось о том, что подростку, который избил дежурного в школе Лосино-Петровского, грозит до трех лет лишения свободы. Драка произошла 29 ноября в школе поселка Свердловский. Один из учеников во время дежурства увидел, что двое подростков курят. За это один из курильщиков дождался дежурного после уроков и избил.