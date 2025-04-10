При ночной атаке на подмосковный Наро-Фоминск ВСУ впервые применили дроны вертолетного типа

Как сообщалось ранее, над подмосковным Наро-Фоминском уничтожили дрон ВСУ, который следовал к Москве. Теперь появились подробности ночной атаки. По данным Mash, противник атаковал регион при помощи украинского беспилотника «Рамзай» RZ-500. БПЛА подобного типа обладают возможностью летать на низком расстоянии от земли. Для противника именно эта опция является главным преимуществом БПЛА. Дрон может длительное время оставаться незамеченным для систем обнаружения.

По информации канала, такой дрон вертолетного типа опасен для приграничных городов. Он способен преодолеть расстояние до 300 км.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 апреля силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника.