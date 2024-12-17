В Кузбассе 11-летняя девочка боялась признаться матери, что потеряла сестру

В Кузбассе сотрудники полиции разыскивали двух детей, которые потерялись во время прогулки без присмотра взрослых, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Выяснилось, что 11-летняя девочка не уследила за 2-летней сестрой и боялась рассказать маме.

Пресс-служба полиции Кузбасса поделилась подробностями происшедшего. В отделение полиции обратилась местная жительница, которая рассказала о пропаже дочерей. В этот же день в полицию позвонила другая женщина. В ее двор зашла двухлетняя девочка, которая не могла ничего нормально объяснить. По словам женщины, ребенок выглядел растерянно и испуганно.

Сотрудники правоохранительных органов предложили матери пропавших детей приехать по указанному адресу. До ее прибытия ко двору подошла 11-летняя девочка. Она рассказала, что во время прогулки с младшей сестрой отвлеклась. Школьница не заметила, куда ушла маленькая девочка. На звонки мамы не отвечала, потому что боялась признаться в происшедшем. Девочка отправилась на поиски самостоятельно.

«Она рассказала полицейским, что без разрешения матери отправилась гулять, взяв с собой младшую сестру. На прогулке старшая сестра увлеклась разговором с подружкой и не заметила, как потеряла малышку из виду», — сообщила пресс-служба полиции Кузбасса.

Детей вернули в семью. Против их матери составлен административный протокол в связи с неисполнением родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что пропавшую 16-летнюю жительницу Мариинска обнаружили на вокзале в Новосибирске.