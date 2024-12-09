Глава ГУ МВД Речицкий: подозреваемый в изнасиловании ребенка Харлашин стоял на профучет

Глава краснодарского ГУ МВД Александр Речицкий рассказал, что подозреваемый в изнасиловании 9-летнего ребенка Владислав Харлашин находился на профучете и не проявлял неадекватного поведения, сообщила prmira.ru.

Александр Речицкий подтвердил, что после освобождения из колонии Владислав Харлашин состоял на профучете. Сотрудники правоохранительных органов выполняли свои рабочие обязанности, согласно инструкциям. Так, они 80 раз навещали гражданина у него дома.

«Признаков какого-то девиантного и противоправного поведения установлено не было», — ответил на вопрос корреспондента «Проспекта Мира» глава краевого ГУ МВД Александр Речицкий.

В свою очередь Владислав Харлашин каждую неделю являлся в органы внутренних дел. Мужчина выполнял данное требование без нарушений. Александр Речицкий сообщил, что ведомство провело внутреннюю проверку. Предварительные итоги — нарушений законодательства не установлено. Глава краснодарского ГУ МВД отметил, что в настоящее время под административным надзором находится около 5 тыс. человек.

В пресс-службе краевого суда сообщили, что ранее судимый Харлашин подозревается в изнасиловании 9-летней девочки. Следствие предполагает, что мужчина проник в квартиру к ранее неизвестному ребенку, когда мамы не было дома. Он совершал противоправные действия на протяжении трех часов и снимал происходящее на видео. Затем вколол препарат, предположительно наркотического действия. Угрожая ножом, запретил кому-либо рассказывать о происшедшем.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании ребенка Харлашин ранее был неоднократно судим.