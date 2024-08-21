В Кузбассе директора будут судить за гибель работника во время чистки снега

В Кузбассе директора компании будут судить за гибель работника во время чистки снега с крыши ТЦ, сообщил sibdepo.ru.

Пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области проинформировала, что инцидент произошел в январе 2024 года. Жительница Гурьевска работала исполнительным директором в компании погибшего. Она устно распорядилась, чтобы мужчина убрал снег с козырька над крыльцом торгового центра.

Директор нарушила ряд требований: не предоставила сотруднику необходимые средства индивидуальной защиты и не выдала наряд-допуск. Место вблизи крыльца также не было ограждено. С рабочим предварительно не провели инструктаж.

«Указанные обстоятельства повлекли падение работника при проведении работ по уборке снега с высоты более трех метров на твердую поверхность, вследствие чего он получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Против директора возбудили уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что мужчина не был официально трудоустроен. Его родственники не имели права рассчитывать на компенсацию. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что инициировала восстановление прав работника. Родственники подали гражданский иск. Они требуют выплатить им денежную компенсацию за моральный ущерб, нанесенный гибелью близкого человека. Директор признала вину полностью. Максимальный срок наказания, который ей может вынести суд, составляет пять лет.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о педофилии завели против главы сообщества инцелов Поднебесного.