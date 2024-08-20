Против подозреваемого в сексе со школьницей блогера Поднебесного завели дело

Против нижегородского блогера, руководителя движения инцелов России Алексея Поднебесного завели уголовное дело по статье 134 УК РФ (Педофилия). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Ранее стало известно, что 46-летнего блогера задержали в Северной столице после появления в социальных сетях видео, на котором он целуется с несовершеннолетней девушкой. Поднебесного также обвинили в интимной связи с ней.

На это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая заявила, что обратится в СК РФ для проверки инцидента.

Сам блогер, комментируя произошедшее, заявил, что 15-летняя школьница соврала ему о своем возрасте. Она сказала, что ей 23 года.

Ранее Поднебесный приехал в Санкт-Петербург на фан-встречу с подписчиками, а также для участия в мероприятии. Перед этим со своими подписчиками он пошел в местный бар. Также он прогуливался по Питеру. Именно на улице блогера засняли с девушкой, сидящей у него на коленях.

Ранее адвокат Светлана Тарнопольская допустила, что суд встанет на сторону Елены Блиновской.