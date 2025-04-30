В Кузбассе из шахты эвакуировали сотрудников: один человек пропал

В «Евраз ЗСМК» редакции Сибдепо сообщили, что на шахте произошло вытекание глины. В настоящее время сотрудники предприятия эвакуированы.

«Идут поиски одного человека», — уточнили в организации.

В ГУ МЧС по региону проинформировали, что на место происшествия прибыло несколько отделений горноспасателей, сообщил ТАСС. Инцидент произошел в среду, 30 апреля. В ведомстве подтвердили, что на данный момент в безопасное место выведены все шахтеры. Местоположение одного сотрудника в настоящее время остается неизвестным. Работа по его поиску продолжается.

Источник РЕН ТВ проинформировал, что в момент вытекания глины на территории шахты находилось 234 сотрудника. ЧП произошло утром. По предварительным данным, шахтеры не пострадали.

Ранее сообщалось, что более 600 человек эвакуировали с рудника в Норильске из-за задымления.