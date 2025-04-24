Более 600 человек эвакуировали с рудника в Норильске из-за задымления

В Норильске на руднике «Таймырский», принадлежащем компании «Норникель», было зафиксировано задымление, в связи с чем из шахты эвакуировали свыше 600 работников. Информацию об этом предоставили РБК в пресс-службе предприятия.

Возгорание было обнаружено приблизительно в 14:00 по местному времени (10:00 мск) в техническом отсеке, расположенном на уровне 1300 м ниже поверхности земли.

В настоящее время на месте инцидента работают специалисты горноспасательной службы. В компании заверили, что после устранения источника задымления и проведения вентиляции рудник возобновит свою деятельность в обычном порядке.

Рудник «Таймырский» специализируется на добыче ценных медно-никелевых руд. Он находится на правом берегу реки Норильской, у основания юго-западных склонов Хараелахских гор, на расстоянии 30 км к северу от города Норильска, и разрабатывает рудные залежи Октябрьского месторождения.

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