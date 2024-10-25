В Кузбассе мальчик сбежал из дома из-за запрета смотреть ночью телевизор

В Березовском из дома посреди ночи ушел 12-летний мальчик, который обиделся на маму из-за запрета смотреть по ночам телевизор, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пресс-служба регионального ГУ МВД проинформировала, что мама ребенка обратилась в полицию в три часа ночи. Женщина легла спать в 22.00. Она проснулась ночью и обратила внимание, что сына нет в комнате.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно приступили к поискам. Были привлечены горожане и сотрудники администрации. Люди разделились на пять поисковых групп, которые до утра искали несовершеннолетнего.

Мальчика нашли утром 25 октября около железнодорожного переезда. Состояние ребенка удовлетворительное. Противоправных действий в отношении его не совершалось. Мальчик признался, что хотел отомстить матери.

«Несовершеннолетний пояснил полицейским, что сбежал из дома, чтобы «проучить» маму, которая запретила ему смотреть ночью телевизор и в противном случае пообещала ограничить в пользовании телефоном», — сообщило ведомство.

Сотрудники полиции разбираются в ситуации, чтобы установить степень вины и ответственности каждого члена семьи.

Ранее сообщалось, что в Надыме росгвардейцы вытащили девочку из «ледяного плена».