В Надыме росгвардейцы вытащили девочку из «ледяного плена»

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли жизнь девочки, которая в ходе игры на озере провалилась под лед. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Двое детей устроили опасные игры на озере Янтарном в Надыме: едва там образовалась корка льда, как ребята отправились проверять ее на прочность. В какой-то момент 10-летняя девочка провалилась и пропала из виду.

Повезло, что очевидцами этой страшной картины оказались сотрудники Росгвардии. Они преодолели расстояние до провала ползком и смогли вытянуть ребенка на верх. Пострадавшую и ее друга обернули пледами и оказали помощь, позже передали родителям.

Ранее сообщалось, что пропавшего рыбака из Ноябрьска нашли на озере Ханто.