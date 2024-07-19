В Кузбассе мать арестовали из-за отказа содержать семерых детей

Жительница Анжеро-Судженска привлечена к административной ответственности за то, что своевременно не выплачивала деньги на содержание своих семерых детей, сообщает sibdepo.ru . Сумма задолженности составила миллион рублей.

Пресс-служба ГУ ФССП по Кузбассу проинформировала, что на исполнении у приставов находится два исполнительных производства. Сотрудники ведомства безуспешно пытались связаться с матерью семерых детей. Она не проживала по адресу, по которому была зарегистрирована. Номер телефона также был заблокирован.

Судебные приставы сумели установить место ее фактического проживания. Женщину принудительно доставили в отделение полиции. На нее завели протокол об административном нарушении. Мировой судья постановил, что женщина будет арестована на десять суток. Если задолжница по алиментам не согласиться добровольно выплачивать детям деньги, против нее могут возбудить уголовное дело.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли взыскать алименты за прошедший период.