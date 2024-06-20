Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли взыскать алименты за прошедший период. С соответствующим обращением к ней обратилась жительница Коломны Мария.

Женщина рассказала, что после развода с ней осталась жить несовершеннолетняя дочь. Бывший муж год обещает платить алименты, но не выполняет обещаний. Жительница намерена обратиться в суд.

По словам Фаевской, ссылающейся на пункт 2 статьи 107 Семейного кодекса РФ, алименты присуждаются с момента обращения в суд. При этом суд может удовлетворить требование о взыскании алиментов за прошедший период в пределах трехлетнего срока с момента обращения. Для этого нужно доказать, что до обращения в суд были приняты меры к получению алиментов, но лицо, обязанное их выплачивать, уклонялось от уплаты.

О таким мерах могут говорить обращение истца к ответчику посредством, к примеру, писем, обращение к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.

Помимо этого, если родители заключили соглашение об уплате алиментов, условие об уплате за прошедший период тоже может быть включено в данное соглашение. Соглашение об уплате алиментов должно быть заключено в письменной форме и заверено у нотариуса.