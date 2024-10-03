В Кузбассе начинается сезонная солнечная интерференция

В Кузбассе в пятницу, 4 октября, начнется сезонная солнечная интерференция, которая негативно отражается на стабильной работе телевидения и радио, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В мэрии Кемерова жителей предупредили, что в работе радио и телевизоров начнутся проблемы. Они связаны с солнечной интерференцией. До 20 октября ежедневно в работе радио и телевизоров будут замечены помехи. Они могут длиться от одной до 17 минут. Причина — мощное солнечное радиоизлучение, которое будет глушить полученный от спутника сигнал.

«В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию», — сообщили в мэрии Кемерова.

Горожанам рассказали, что в случае помех в первую очередь необходимо выключить на несколько минут прибор. Если перезагрузка не помогла, то рекомендовано зайти в меню телевизора, приставки или другого гаджета и запустить автопоиск. График интерференции известен заранее. В местной администрации сообщили о нем горожанам. При необходимости кузбассовцам советуют обращаться на горячую линию РТРС. Звонок бесплатный вне зависимости, из какого региона звонит человек.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 октября на Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку.