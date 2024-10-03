В ночь на 2 октября на Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку

В ночь на 2 октября на Солнце была зафиксирована вспышка балла Х7.1. Это вторая по мощности в текущем цикле, заявил в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Мощнейший взрыв произошел в 1:20 по московскому времени.

Текущий солнечный цикл начался семь лет назад. За прошедшее время более мощный взрыв был зафиксирован в мае этого года. Тогда произошла вспышка балла X8.7. Явление, которое произошло минувшей ночью, поразило ученых. Вспышки высшего балла не фиксировались с 14 сентября.

По словам Богачева, предварительно поступают сведения о выбросе солнечной плазмы в сторону Земли в результате взрыва, который может ударить по нашей планете в ночь с 4 на 5 октября.

Ранее профессор Сердитова заявила о рисках при полетах в период солнечной активности.