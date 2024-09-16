В Кузбассе неизвестный одним ударом привел неформала в бессознательное состояние

Из видео понятно, что трое молодых людей встретили на улице неизвестного мужчину. Визуально можно определить, что они относятся к неформалам: ярко раскрашенные лица и дружелюбный настрой. Ребята подошли к неизвестному, чтобы поздороваться. Сначала он разговаривал с ними в нейтральной тональности, однако неожиданно напал.

Неизвестный кулаком нанес удар в челюсть. Молодой человек моментально упал. Он находился в бессознательном состоянии: лежал, не двигался, не реагировал на внешние раздражители. Неизвестный пытался догнать второго человека из компании, который снимал происходящее на видео. Нападавший был недоволен нестандартным внешним видом ребят. Сообщается, что инцидент произошел в пгт. Бачатский Беловского городского округа.

Пресс-служба регионального управления СК сообщила, что по данному факту сразу начали доследственную проверку.

«По данному факту в следственном отделе по г. Белово незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Ранее сообщалось, что пострадавший в Подмосковье молодой человек рассказал, как на него напали на улице неизвестные из-за его неформальной прически.