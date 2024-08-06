В Кузбассе ночью в горах потерялись две юные блондинки, которые отправились на прогулку совершенно в неподходящей для этого одежде. На девушках были короткие шорты белого цвета из тонкой ткани. Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда приступили к поискам, сообщает sibdepo.ru .

Пресс-служба ведомства поискового отряда сообщила, что инцидент произошел в лесном массиве «Каменные зубья» вблизи поселка городского типа. Информация поступила диспетчеру по защите населения, который направил на поиски специализированный отряд.

Спасатели нашли девушек. В медицинской помощи необходимости не было. Выяснилось, что туристки пошли гулять и потерялись. Спасатели вывели их из лесного массива и проводили до отеля, в котором они разместились.

В МЧС РФ периодически обращаются к отдыхающим или горожанам, которые отправляются в лес за грибами и ягодами. Людей просят информировать близких о планах прогуляться по лесу или взойти на горы. С собой необходимо брать заряженное мобильное устройство, фонарик, спички и запас продуктов питания длительного срока хранения

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