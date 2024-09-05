В Кузбассе обнаружили 12 подпольных финансовых компаний

В Кузбассе по итогам первого полугодия 2024 года выявили 12 нелегальных финансовых организаций, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе отделения Банка России по Кемеровской области проинформировали, что различные компании вели незаконную деятельность. Так, комиссионные магазины предоставили людям займы под залог имущества. Они монтировали вывески с названием «ломбард». Некоторые компании вводили в заблуждение потенциальных клиентов. Управляющий региональным отделением ЦБ РФ Сергей Дарница призвал россиян быть бдительными.

Компании вправе производить финансовые операции при условии, если имеют аккредитацию или лицензию. Сведения вносят в единый реестр. На сайте регулятора есть перечень компаний, которые наделены такими правами. Важно ознакомиться с данной информацией.

Последствия обращения к непорядочным организациями самые различные. В случае непогашения задолженности человека могут преследовать и даже угрожать. Займы часто выдают по завышенным процентам. Нередки случаи потери залогового имущества. В пресс-службе отделения сообщили, что информацию о недобросовестных игроках передали сотрудникам правоохранительных органов.

«При подтверждении информации их штрафуют, однако некоторые спустя какое-то время продолжают незаконно работать. Именно поэтому мы и советуем обращаться к списку, чтобы не подвергать себя риску стать жертвой недобросовестных организаций», — добавили в Отделении.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали алгоритм действий в случае взлома аккаунта на Госуслугах.