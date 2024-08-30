Жителям Подмосковья рассказали, как действовать в случае взлома аккаунта на Госуслугах

В случае, если мошенники под разными предлогами получили доступ к учетной записи на Госуслугах и взломали аккаунт пользователя, нужно незамедлительно обратиться в ближайший многофункциональный центр для восстановления доступа к своему личному кабинету. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Луховиц.

После этого восстановления доступа к аккаунту пользователям советуют подключить дополнительную защиту учетной записи (например, контрольный вопрос), проверить данные учетной записи (номер телефона, адрес электронной почты и др.), выйти из учетной записи со всех устройств в разделе «Безопасность» во вкладках «Мобильные приложения» и «Действия в системе», проверить и отозвать разрешения и согласия во вкладке «Согласия и доверенности» и просмотреть список поданных заявлений и ленту уведомлений. Также стоит запросить на Госуслугах список бюро кредитных историй, в которых хранится ваша кредитная история, чтобы убедиться, что на вас не оформили займ. Кроме того, стоит подать заявление в МВД.

«Ознакомиться с более подробной информацией о порядке действий в случае если учетную запись взломали можно на портале Госуслуг», — заключила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.