В Кузбассе обнаружили новый вид динозавров лонгипес или кийский длинноногий бегун

Заместитель культуры и национальной политики Кузбасса Елена Паксина проинформировала, что на территории Кузбасса обнаружили новый вид динозавров. Ученые дали ему название — лонгипес или кийский длинноногий бегун, сообщает sibdepo.ru .

«Свое имя он получил из-за строения задних конечностей», — сообщила журналистам Паксина.

Спикер рассказала, что находку обнаружили в 2023 году. Ученые изучали останки и пришли к выводу, что они принадлежат ранее не известному виду динозавров. В британском журнале The Royal Society Publishing уже размещена статья о новом виде динозавров, который археологи обнаружили вблизи деревни Шестаково.

Ближайшие родственники кийского длинноногого бегуна жили в Юрском периоде. В Меловом периоде хищники еще встречались, но они уже проживали не на всей территории планеты. Они начали исчезать постепенно. Сначала вид вымер в Азии.

Археологи обнаружили шейные позвонки и кости задней конечности, плечевую кость, фрагмент пояса передней конечности. Это позволило воссоздать скелет динозавра, сообщил ТАСС.

Ранее мы сообщали, что в индийской пустыне обнаружили останки динозавра, который принадлежит семейству дикреозавридов.