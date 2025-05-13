В Кузбассе оштрафовали горожанина за прогулку по городу без одежды

В полиции Кузбасса проинформировали, что гуляющий по Новокузнецку в ночное время суток голый мужчина оштрафован на 1 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве рассказали, что голый мужчина гулял по улицам города и проявлял агрессию. В частности, горожанин опрокидывал электросамокаты, которые стояли на парковке. Сотрудники правоохранительных органов узнали об инциденте во время мониторинга социальных сетей и СМИ. Очевидцы сняли происшедшее на видео, которое быстро распространилось в Сети. Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 38-летний местный житель. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон.

«В отношении нарушителя полицейские составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что суд принял решение в рамках административного дела оштрафовать гражданина. Сумма штрафа составила 1 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что на Каннском кинофестивале запретят откровенные наряды.