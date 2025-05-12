На Каннском кинофестивале запретят откровенные наряды

По данным Daily Mail, на Каннском кинофестивале знаменитостям могут запретить надевать слишком откровенные наряды. Такое решение приняли организаторы.

Как уточняют журналисты, в последнее время звезды выбирают слишком провокационные образы, фактически фокусируя именно на этом все внимание, а фокус должен быть на кино.

СМИ делают вывод, что таким образом организаторы хотят подавить «тенденцию голых знаменитостей» – тех, кто любит появляться на красной дорожке в полуголом виде. Фактически тех звезд, кто подумает нарушить запрет, просто не пропустят.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жюри «Оскара» могут обязать смотреть номинированные фильмы накануне голосования - право отдать свой голос будет доверено только тем членам жюри, которые отсмотрели номинированный в каждой категории фильм.