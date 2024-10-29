В Кузбассе открыли Северо-Западный объезд Кемерова

В Кузбассе в торжественной обстановке открыли Северо-Западный объезд Кемерова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Первым оценить качество новой дороги удалось грузовым автомобилям, которые направились в зону СВО с очередной гуманитарной миссией.

На мероприятии присутствовали министр энергетики РФ Сергей Цивилев, представители местных и региональных властей. Объезд понадобился для разгрузки города Кемерово. Ранее трасса федерального значения проходила по территории населенного пункта, что доставляло неудобство горожанам: оживленное движение, многочисленные фуры. По словам Сергея Цивилева, реализация проекта повысит уровень безопасности граждан.

На строительство дороги понадобилось три года. Во вторник, 29 октября, в 17.00 дорогу откроют для любого транспорта. В рамках объезда также над рекою Томь был построен длинный мост «Звездный». На реализацию проекта понадобилось 3,7 млрд руб., часть денег выделили из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что впервые за 30 лет в Курской области открыли новый поселок Меркурий.