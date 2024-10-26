Впервые за 30 лет в Курской области открыли новый поселок Меркурий

Поселок строился с целью проживания в нем сотрудников компании «Агропромкомплектация», которая и выступила инициатором реализации данного проекта. Новый населенный пункт появился в регионе впервые за 30 лет. Губернатор Алексей Смирнов рассказал, что на строительство инвестор потратил 1,7 млрд руб.

«И область тоже порядка 700 млн рублей вкладывает вместе с бюджетом РФ, министерством сельского хозяйства», — сказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Строительные работы в поселке еще продолжаются. 20 малоэтажных домов первой очереди уже готовы к заселению. Жилье второй очереди из 19 домов будет сдано в эксплуатацию в 2025 году. На видео открытия поселка можно рассмотреть, что дома выполнены в едином архитектурном стиле.

Широкие улицы, красивые аллеи, детский сад, спортивная площадка и продуктовые магазины — в новом населенном пункте есть все необходимое для комфортной жизни. В планах — строительство детских площадок, скейтпарка и велодорожек. Проект полностью реализуют в 2028 году.

В Минсельхозе России уточнили, что населенный пункт назвали Меркурием. В четверг, 24 октября, 30 семей в торжественной обстановке получили ключи от новых квартир. Проект реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, регионального правительства и Россельхозбанка.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья принял участие в запуске новой дороги в поселке Октябрьский.