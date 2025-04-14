В Кузбассе озвучили приговор женщине, которая нанесла многочисленные удары топором мужу

Суд признал жительницу Мариинска виновной в гибели супруга, сообщил телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу. По данным ведомства, суд принял решение на основании собранной доказательной базы вины женщины.

В ведомстве уточнили, что конфликт между супругами произошел дома. Жительница Мариинска нанесла многочисленные удары топором. Мужчина скончался моментально от полученных травм. В ходе допросов женщина не отрицала вину. Она давала показания. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место происшествия вместе с задержанной, где восстанавливали хронологию трагических событий.

В ведомстве отметили, что по делу были допрошены свидетели. Были проведены различные экспертизы, результаты которых также были переданы в суд. Орудие преступления изъяли. Убийство произошло в октября 2024 года.

В ведомстве проинформировали, что виновной назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Ее направят в исправительную колонию общего режима.

Ранее сообщалось, что на Сахалине женщина облила ацетоном и подожгла гражданского мужа из ревности.