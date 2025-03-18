На Сахалине женщина облила ацетоном и подожгла гражданского мужа из ревности

В Южно-Сахалинске произошел инцидент, в котором 52-летняя женщина, состоявшая в отношениях с мужчиной, проявила ревность. В результате она облила его ацетоном и подожгла. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале Следственного комитета России по Сахалинской области.

Мужчина сумел самостоятельно справиться с огнем на себе, после чего вызвал скорую помощь. На видеозаписи, предоставленной управлением, женщина признается, что в тот злополучный вечер они с мужчиной употребляли алкогольные напитки.

По ее словам, в результате конфликта она искала, чем можно было бы ударить своего гражданского супруга, и случайно наткнулась на бутылку с ацетоном. Это и натолкнуло задержанную фурию на мысль поджечь своего возлюбленного.

«Подозреваемая и ее сожитель находились дома, где между ними на почве ревности произошел конфликт. Подозреваемая облила ацетоном своего сожителя и подожгла зажигалкой», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Решается вопрос о мере пресечения для нее на время следствия.

Ранее сообщалось, что в соседней с Сахалином Японии жительница префектуры Нагасаки убила своего мужа, заморозив мужчину на балконе.