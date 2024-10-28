В Кузбассе пенсионер засудил двух дочерей из-за нехватки денег

В пресс-службе Мариинского городского суда проинформировали, что 70-летний пенсионер-инвалид подал в суд иск с требованием назначить его дочерям выплату алиментов для содержания отца, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Мужчина предоставил документы, что размер его пенсии достигает 23 тыс. руб. Ранее он начинал в своей квартире ремонт, но не может его завершить из-за недостатка средств. Кроме того, мужчина испытывает сложности с покупкой продуктов питания, оплатой коммунальных услуг, приобретением одежды, обуви и бытовой техники.

Истец попросил, что с 48 и 37-летних дочерей взимали половину прожиточного минимума, которая установлена для пенсионеров. Мужчина отметил, что с дочерьми не общается длительное время. Они не помогают ему ни материально, ни каким-либо другим способом.

Дочки мужчины заявили, что не имеют материальной возможности выплачивать пенсионеру алименты. Однако суд напомнил им о необходимости обеспечивать уход своему родственнику. Женщин обязали выплачивать алименты в размере 3 тыс. 23 руб. 25 коп.

Ранее сообщалось, что Минюст подготовил поправки о выплате алиментов до исполнения детям 23 лет.