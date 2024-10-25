Минюст подготовил поправки о выплате алиментов до исполнения детям 23 лет

Министерство юстиции России разработало поправки к Семейному кодексу, которые обяжут родителей выплачивать алименты своим детям до 23 лет, если они обучаются на очной основе. Данный законопроект размещен на сайте, посвященном проектам нормативных актов.

В частности, предлагается добавить в Семейный кодекс статью 84.1, касающуюся обязанностей родителей по содержанию совершеннолетних детей, занимающихся обучением.

Родители будут обязаны материально поддерживать своих детей, достигших 18 лет, до исполнения 19 лет в случае, если они продолжают обучение по программам общего образования, а для обучающихся на очной форме в образовательных учреждениях — до окончания учебного процесса, но не позднее достижения 23 лет.

Если ранее одному из родителей по судебному решению выплачивались алименты до наступления совершеннолетия, то подросток вправе обратиться в суд с заявлением о продлении взыскания алиментов до завершения учебы, при условии, что он нуждается в финансовой поддержке.

В случае принятия этих норм родителям грозит ответственность — как административная, так и уголовная — за неуплату алиментов без уважительных причин в указанный период.

Ранее «Парламентская газета» предупреждала россиян об увеличении размера алиментов с 2025 года, так как в это время правительство планирует увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 22,4 тысячи рублей, что, соответственно, подтянет за собой в большую сторону размер социальных пособий для россиян.

В издании напомнили россиянам, что МРОТ используется и для расчета различных выплат, включая алименты на несовершеннолетних детей.

В свою очередь, кандидат экономических наук Игорь Балынин предложил взять под контроль расходы плательщиков алиментов.

Эксперт считает, что если расходы плательщика алиментов превышают доходы, то его нужно обязать платить в процентах не от доходов, а от расходов.