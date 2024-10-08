В Кузбассе пенсионерка помыла труп супруга для скрытия следов преступления

В Мариинске заключили под стражу 61-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве супруга и скрытии следов преступления, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Убийство произошло 2 октября. Следствие предполагает, что пенсионерка поссорилась с мужем. В момент выяснения отношений она несла ему семь ударов топором по голове. Мужчина скончался от полученных травм.

Жительница Мариинска после убийства тщательно вымыла полы, затем вымыла труп супруга. Вещи, в которых наносила удары топором, постирала.

«Лишь после этого она позвонила в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

В суде женщина отрицала, что пыталась скрыть следы преступления. На время следствия ей определили меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражей. Сотрудники правоохранительных органов предоставили доказательства, которые подтверждают ложные показания женщины.

Экспертиза показала, что пенсионерка наносили удары супругу без остановки, выбрав острую частью топора. Она не пробовала сразу оказать ему первую медицинскую помощь или позвонить в скорую.

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