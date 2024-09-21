Пьяный житель Уфы выбросил жену с балкона на глазах четырехлетней дочери
Фото: [pxhere.com]
46-летний житель Уфы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на свою жену, с которой состоял в браке 26 лет.
Мужчина бил женщину по голове и лицу, сломал ей нос, а когда она потеряла сознание, выбросил ее с балкона пятого этажа.
Все это происходило на глазах их четырехлетней дочери.
Пострадавшую женщину госпитализировали. Она восемь дней находилась в реанимации, но врачи не смогли ее спасти.
О трагедии в телеграм-канале Mash Batash рассказала старшая дочь супругов. По ее словам, между родителями часто вспыхивали конфликты. Отец избивал мать, та обращалась в полицию, но потом забирала заявления.
После случившегося мужчину задержали и отправили в СИЗО.
Старшая дочь взяла под опеку младшую сестру.
Ранее сообщалось о том, что выброшенный с 16-го этажа стул едва не убил жительницу Тулы.