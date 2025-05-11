Лось атаковал машину на шоссе в Химках

Посреди ночи на 11 мая на автомобильной дороге в Химках лось пытался протаранить автомобиль. Об этом сообщил телеграм-канал «Типичные Химки».

Дорожно-транспортное происшествие чуть было не произошло в Химках неподалеку от блошиного рынка в ночь на 11 мая. Там на автотрассе в том месте, где она делает небольшой поворот в сторону Москвы, крупный лось пытался атаковать движущуюся по дороге машину.

«С обочины пытался меня торпедировать, но я чудом сманеврировал — хорошо, на встречке не было машин!» — сообщил водитель в микроблоге.

Он дал совет всем автовладельцам Химок не гонять в этом месте трассы в темное время суток. Дело в том, что на этом участке по ночам ходит на водопой очень крупный лось. Он временами агрессивно настроен. Столкновение с ним может очень сильно повредить машине.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе Осинники — Сосновка произошло ДТП. Предполагается, что 62-летняя водитель нарушила правила дорожного движения и врезалась в трактор. Движение было приостановлено, что спровоцировало пробку. Автоледи пришлось госпитализировать.