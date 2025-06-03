В Кузбассе проследили путь следования мужчины, который украл из секс-шопа нижнее белье

По информации издания, в соцсетях опубликовано видео с моментом кражи нижнего женского белья из местного секс-шопа. На кадрах видно, что мужчина средних лет в красной футболке делает вид, что выбирает белье. В руках у него пакет. Предположительно, он кладет несколько коробок в пакет и уходит. Особые приметы — татуировка на руке. Автор поста предположил, что у мужчины есть опыт воровства.

По данным издания, в телеграм-каналах также есть фото, предположительно, этого же мужчины. По кадрам можно установить, что после посещения секс-шопа он ехал в автобусе. В пакете виднеются коробки с нижним бельем, которые могли быть крадеными. Пользователи активно комментируют инцидент. Многие отметили, что поведение мужчины вызывает удивление. Жители региона считают, что в ситуации должны разбираться сотрудники правоохранительных органов. Редакция направила запрос в полицию.

«В полицию обращений по данному факту не поступало», — прокомментировала пресс-служба полиции Кузбасса корреспонденту «Сибдепо».

Ранее сообщалось, что суд в Москве заблокировал сайт по поиску сексуальных партнеров.