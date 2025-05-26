Суд в Москве заблокировал сайт по поиску сексуальных партнеров

Такое решение было принято после выявления на ресурсе размещения рекламы платных сексуальных услуг, что противоречит российскому законодательству.

Прокуратура, проведя мониторинг интернет-пространства, обнаружила, что на сайте, несмотря на бесплатный вход, распространяется реклама, связанная с оказанием платных сексуальных услуг. Такие материалы запрещены законом РФ и представляют угрозу национальной морали и общественной безопасности.

Суд также постановил, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) должна внести данный сайт в реестр запрещенной информации. Материалы на нем признаны недопустимыми к распространению на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мужчина устроил для незнакомки демонстрацию пениса на остановке.