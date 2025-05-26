Суд в Москве заблокировал сайт по поиску сексуальных партнеров
Суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал сайт по поиску секс-партнеров
Фото: [freepik.com]
Черемушкинский суд Москвы постановил заблокировать сайт, предназначенный для быстрого поиска интимных партнеров, удовлетворив административный иск прокуратуры, сообщил ТАСС.
Такое решение было принято после выявления на ресурсе размещения рекламы платных сексуальных услуг, что противоречит российскому законодательству.
Прокуратура, проведя мониторинг интернет-пространства, обнаружила, что на сайте, несмотря на бесплатный вход, распространяется реклама, связанная с оказанием платных сексуальных услуг. Такие материалы запрещены законом РФ и представляют угрозу национальной морали и общественной безопасности.
Суд также постановил, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) должна внести данный сайт в реестр запрещенной информации. Материалы на нем признаны недопустимыми к распространению на территории РФ.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе мужчина устроил для незнакомки демонстрацию пениса на остановке.