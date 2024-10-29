В Кузбассе ребенку удалили здоровый зуб, оставив осколок

В прокуратуре проинформировали, что к сотрудникам ведомства обратилась мама несовершеннолетнего ребенка, которому по ошибке некачественно удалили здоровый зуб, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Инцидент произошел в Белове. Девочка жаловалась на боли. Мама привела ее стоматологию. Доктор сообщил о необходимости удаления молочного зуба. Однако после проведения процедуры боль не проходила. На третий день жалоб ребенка мама снова повела ее в стоматологический кабинет, но уже в другое медицинское заведение.

Выяснилось, что больной зуб по-прежнему оставался на своем месте. Вырвали здоровый, но некачественно. Так, в десне остался оскол. Специальная комиссия на основе проведенного расследования подтвердила факт врачебной ошибки. Прокурор направил дело в суд с требованием назначить медицинскому учреждению материальную компенсацию девочке. Суд удовлетворил иск. Семье выплатили 20 тыс. руб.

Ранее заслуженный врач РФ Осипов назвал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» причины неприятного запаха изо рта.